Infortunio per Fresneda in casa Sporting: a rischio la sua presenza in Champions League contro la Juventus

Solo nelle prossime ore si conoscerà ovviamente l’esatta entità del problema riportato dal terzino spagnolo, quello che è certo è che ha lamentato un dolore al piede destro.

Fresneda si è fermato al 10’, poi è rientrato in campo, prima di doversi arrendere pochi istanti più tardi quando si è reso necessario un cambio.

La sensazione è quella che possa trattarsi di una distorsione.