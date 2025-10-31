Infortunio per Fresneda in casa Sporting: a rischio la sua presenza in Champions League contro la Juventus

In attesa di fare il suo debutto sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti può portarsi avanti con il suo lavoro ed iniziare a studiare il prossimo avversario dei bianconeri in Champions League: lo Sporting Lisbona.
La compagine lusitana è infatti scesa in campo nella serata di venerdì per affrontare l’Alverca in una sfida valida per il decimo turno di Liga Portugal.
Una partita, quella dell’Alvalade, che potrebbe aver regalato una pessima notizia al tecnico Rui Borges: l’infortunio di Ivan Fresneda.