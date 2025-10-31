Pubblicità
Ivan Fresneda Sporting CPGetty
Leonardo Gualano

Infortunio per Fresneda in casa Sporting: a rischio la sua presenza in Champions League contro la Juventus

L’esterno spagnolo è stato costretto al cambio dopo appena 15’ della sfida di campionato con l’Alverca.

In attesa di fare il suo debutto sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti può portarsi avanti con il suo lavoro ed iniziare a studiare il prossimo avversario dei bianconeri in Champions League: lo Sporting Lisbona.

La compagine lusitana è infatti scesa in campo nella serata di venerdì per affrontare l’Alverca in una  sfida valida per il decimo turno di Liga Portugal.

Una partita, quella dell’Alvalade, che potrebbe aver regalato una pessima notizia al tecnico Rui Borges: l’infortunio di Ivan Fresneda.

  • SOSTITUITO AL 15’

    La partita contro l’Alverca è durata appena 15’ per il forte esterno spagnolo.

    Fresneda è parso in difficoltà fin dai primissimi minuti, ma ha provato a stringere i denti e a restare in campo fino a quando non ha dovuto alzare bandiera bianca al quarto d’ora.

  • L’INFORTUNIO DI FRESNEDA

    Solo nelle prossime ore si conoscerà ovviamente l’esatta entità del problema riportato dal terzino spagnolo, quello che è certo è che ha lamentato un dolore al piede destro.

    Fresneda si è fermato al 10’, poi è rientrato in campo, prima di doversi arrendere pochi istanti più tardi quando si è reso necessario un cambio.

    La sensazione è quella che possa trattarsi di una distorsione.

  • SEMPRE TITOLARE IN CHAMPIONS

    Esterno destro dotato di grande e velocità, Fresneda sta vivendo l’annata della sua definitiva consacrazione.

    Accostato in passato anche al Barcellona e proprio alla Juventus, sin qui ha già totalizzato 385’ di gioco in campionato, suddivisi in otto partite.

    In Champions League è sempre sceso in campo dal 1’, compreso nella sfida contro il Napoli dello scorso 1° ottobre.

    Per lui, nella massima competizione europea, sono stati sin qui 260 i minuti giocati con un assist all’attivo.

  • A RISCHIO PER LA JUVENTUS

    Visto che Juventus-Sporting Lisbona si giocherà il prossimo 4 novembre, Fresneda è da considerarsi quantomeno a in forte dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium.

    In caso di forfait a sostituirlo sarebbe Vagiannidis, esterno greco con il quale si contende una maglia da titolare a destra, ma che non ha ancora esordito in questa edizione della Champions League.

