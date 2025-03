Infortunio per Calhanoglu in Napoli-Inter: le condizioni del centrocampista nerazzurro

Hakan Calhanoglu ha riportato un infortunio nel corso di Napoli-Inter: l’entità del problema che ha fermato il centrocampista.

Il big match del 27° turno di campionato sul campo del Napoli, ha lasciato in eredità all’Inter un punto che le ha consentito di conservare la vetta della classifica in solitaria, ma anche un paio di infortuni con i quali dover fare i conti.

Nel corso della sfida del Maradona, Simone Inzaghi ha perso contemporaneamente Dimarco e Calhanoglu.

Il centrocampista turco ha lasciato il campo al 51’ per far posto a Zielinski. Una sostituzione arrivata dopo che già nel primo tempo era stato costretto a fermarsi per qualche istante a causa di un problema di natura fisica.