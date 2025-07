Infortunio Musiala, Donnarumma è disperato dopo lo scontro: devono consolarlo anche gli avversari

Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco

Mondiale per Club

Bruttissimo infortunio per Musiala dopo la collissione con Donnarumma, il portiere italiano è inconsolabile in seguito a quanto successo.

Jamal Musiala, uno dei giovani più forti del panorma calcistico mondiale, ha subito un terribile infortunio alla caviglia in seguito allo scontro fortuito con Gigio Donnarumma, portiere del PSG avversario nel quarto del Mondiale per Club.

Un Donnarumma disperato dopo aver appurato le condizioni della caviglia di Musiala, giratasi innaturalmente dopo la caduta. Visibilmente scosso, il portiere italiano è stato consolato anche dai compagni del giovane tedesco, da Kane a Olise, mentre la barella portava fuori dal campo il 22enne.

Mani sugli occhi dopo essersi reso conto dell'infortunio di Musiala, che probabilmente costringerà il tedesco ad un lunghissimo stop. Al pari di Kane e compagni, anche gli amici del PSG hanno provato a consolare Donnarumma, pronti ad evidenziare come il problema occorso al giovane avversario non sia stato certo per colpa sua.