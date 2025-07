Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco

Mondiale per Club

Jamal Musiala ha riportato un grave infortunio nel corso di PSG-Bayern: il rischio è quello di uno stop molto lungo.

La sfida valida per i quarti di finale del Mondiale per Club, lascia in eredità al Bayern Monaco una pessima notizia.

Nel corso infatti dei minuti finali del primo tempo, Jamal Musiala ha riportato un infortunio potenzialmente molto grave.

Il talento tedesco, è stato subito soccorso dallo staff medico del Bayern, per poi lasciare il terreno di gioco prima dell’inizio della seconda frazione.