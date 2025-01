Infortunio Loftus-Cheek: quando torna e quante partite salta il centrocampista del Milan

Il Milan perde di nuovo Ruben Loftus-Cheek: le condizioni del centrocampista rossonero e quando potrebbe rientrare.

Il Milan e Sergio Conceiçao si ritrovano costretti a fare i conti con un nuovo problema fisico occorso a Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese, che ha saltato le ultime tre partite di Serie A per infortunio, ma che era tornato a disposizione per la Supercoppa Italiana, giocando anche gli ultimi minuti della finale vinta con l’Inter, torna ai box e non sarà dunque a disposizione per i prossimi impegni dei rossoneri.

Loftus-Cheek salterà dunque anche Milan-Cagliari, prolungando la sua assenza in campionato.