Gosens FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Infortunio Gosens: quando torna e quante partite salta l’esterno della Fiorentina

Robin Gosens si è infortunato nel corso di Inter-Fiorentina: le condizioni dell’esterno tedesco e quando potrebbe tornare in campo.

Sarà un vero e proprio scontro diretto, quello che nel decimo turno vedrà la Fiorentina opposta al Lecce.

La compagine gigliata, che è stata protagonista di un inizio di stagione da incubo, si presenterà all’appuntamento da penultima forza del torneo, in virtù dei soli quattro punti sin qui totalizzati, e con la necessità di cogliere quella vittoria (sarebbe la prima nel torneo) che possa portarla fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Una partita dunque dal peso specifico importantissima, quella con i salentini che precedono i viola di due lunghezze, nella quale Stefano Pioli non potrà fare affidamento su uno dei suoi uomini più importanti: Robin Gosens.

  • L’INFORTUNIO DI GOSENS

    Robin Gosens si è infortunato nel corso del secondo tempo di Inter-Fiorentina, gara persa per 3-0 dai gigliati nel nono turno di campionato.

    L’esterno tedesco si è accasciato al suolo ed ha chiesto subito il cambio poiché vittima di un problema muscolare alla coscia sinistra.

  • IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

    "Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato contro l’Inter.

    Le indagini eseguite hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta."

  • LE CONDIZIONI DI GOSENS

    Gosens, dopo la partita con l’Inter, si è sottoposto agli esami del caso che hanno fatto emergere un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra.

    Un problema che non gli consentirà di essere in campo contro il Lecce e che lo terrà fuori fino a dopo la sosta dedicata alle Nazionali.

  • I TEMPI DI RECUPERO

    Gosens resterà dunque fuori per almeno tre settimane e rientrerà dopo la sosta dedicata alle Nazionali, dunque verso la fine di novembre.

  • QUANTE PARTITE SALTA GOSENS

    Robin Gosens dunque, non ci sarà con il Lecce, nella trasferta di Conference League sul campo del Mainz in programma il prossimo 6 novembre e nemmeno nella sfida al Marassi contro il Genoa di domenica 9 novembre.

    Nel mirino c'è dunque Fiorentina-Juventus che si giocherà all’Artemio Franchi il 22 novembre. In caso contrario, il rientro avverrà in Conference contro l'AEK Athene (giovedì 27 novembre) o a Bergamo contro l'Atalanta (domenica 30 novembre).

