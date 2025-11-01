Infortunio Gosens: quando torna e quante partite salta l’esterno della Fiorentina

Sarà un vero e proprio scontro diretto, quello che nel decimo turno vedrà la Fiorentina opposta al Lecce.
La compagine gigliata, che è stata protagonista di un inizio di stagione da incubo, si presenterà all’appuntamento da penultima forza del torneo, in virtù dei soli quattro punti sin qui totalizzati, e con la necessità di cogliere quella vittoria (sarebbe la prima nel torneo) che possa portarla fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.
Una partita dunque dal peso specifico importantissima, quella con i salentini che precedono i viola di due lunghezze, nella quale Stefano Pioli non potrà fare affidamento su uno dei suoi uomini più importanti: Robin Gosens.