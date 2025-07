Infantino entusiasta, Mondiale per Club promosso: “Un successo enorme, 2 miliardi di dollari di ricavi”

Il presidente della FIFA, spiega: “E’ già la competizione per club di maggior successo al mondo, in tanti volevano partecipare”.

Il Mondiale per Club 2025 si avvia alla sua naturale conclusione.

Un torneo, quello che si chiuderà domenica con la finale Chelsea-PSG, cha ha visto protagoniste ben 32 squadre e che ha generato un enorme interesse a livello globale.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, proprio in vista dell’ultimo atto della competizione, in una conferenza stampa che si è tenuta alla Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, non solo si è detto estremamente soddisfatto di come sono andate le cose, ma ha parlato della “competizione per club di maggior successo al mondo”.