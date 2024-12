Incubo Dani Olmo per il Barcellona: il tribunale boccia la richiesta di tesseramento, potrebbe salutare a zero

Il Barcellona ha pochissimo tempo a disposizione per trovare una soluzione: a gennaio potrebbe perdere anche Pau Victor.

Fino a poche ore fa si parlava di una corsa contro il tempo, ora per il Barcellona la situazione potrebbe essersi fatta molto più complicata.

Il rischio per il club blaugrana di perdere Dani Olmo a zero a gennaio rischia di farsi sempre più grande.

La cosa rappresenterebbe ovviamente un disastro per il Barça dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto sotto il profilo finanziario, visto che solo ad agosto erano stati versati nelle casse del Lipsia qualcosa come 60 milioni di euro per assicurarsi il cartellino.