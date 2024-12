Incubo Boey al Bayern: quarto infortunio in meno di un anno e nuovo lungo stop

Il Bayern Monaco dovrà rinunciare di nuovo a Boey: pagato 30 milioni a gennaio, fin qui ha giocato solo 431’ con i bavaresi.

Il Bayern Monaco ha versato nelle casse del Galatasaray oltre 30 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino nel gennaio del 2024, ma da allora Sacha Boey in campo si è visto pochissimo.

Acquistato per andare a rafforzare in maniera decisa l’out di destra, il terzino francese è incappato in un’incredibile sequenza di infortuni che lo hanno portato a vivere questa sua nuova esperienza tedesca soprattutto da spettatore.

Rientrato a fine novembre dopo aver saltato molte partite a causa di un infortunio al menisco, Boey è ora costretto a fermarsi di nuovo e i tempi di recupero non saranno brevi.