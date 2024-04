Il club ha annunciato che il preparatore è diventato un nuovo giocatore della prima squadra: scenderà in campo nella prossima gara.

Si giocherà domenica Deportivo La Coruna-Arenteiro, una sfida valida per il 34° turno della Primera RFEF, ovvero la terza divisione del calcio spagnolo.

Una partita come tante altre che vedrà protagonista una nobile decaduta lanciata verso la promozione diretta, se non fosse che la squadra ospite si presenterà in campo con il preparatore dei portieri a difendere la propria porta.

Una decisione figlia di un’emergenza senza precedenti.