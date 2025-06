Incredibile Haaland: già 300 goal in carriera, ha raggiunto il traguardo prima di Messi e Cristiano Ronaldo

Erling Haaland ha segnato contro la Juventus il suo goal numero 300 in carriera: un traguardo raggiunto molto prima di Messi e Cristiano Ronaldo.

Sei minuti in tutto: tanti ne sono bastati ad Erling Haaland per trovare il goal contro la Juventus nella partita valida per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Il bomber norvegese è entrato in campo solo ad inizio ripresa per sostituire Marmoursh quando il risultato vedeva i Citizens avanti 2-1 e al 52’ ha siglato la rete che ha consentito alla sua squadra di calare il tris.

Una marcatura che non solo ha spianato la stata al City verso la goleada (si è imposto 5-2), ma che ha anche un valore storico.