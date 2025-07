Immobile o Castro, chi sarà l'attaccante titolare del Bologna? Come cambiano le gerarchie e le opzioni di Italiano

C. Immobile

L'arrivo di Immobile rappresenta un'opzione in più per Italiano nel ruolo di punta centrale: chi giocherà titolare tra lui e Castro, con Dallinga sullo sfondo.

La Serie A riaccoglie Ciro Immobile: è ufficiale il passaggio al Bologna dopo una sola stagione trascorsa in Turchia tra le fila del Besiktas.

Il bomber classe 1990 si aggregherà presto al gruppo guidato da Vincenzo Italiano che, ai nastri di partenza del prossimo campionato, avrà una vasta scelta in termini di punte centrali.

Della rosa fanno parte anche Thijs Dallinga e soprattutto Santiago Castro, talento in rampa di lancio che proseguirà la sua maturazione al 'Dall'Ara': ma chi sarà l'attaccante titolare del Bologna nel 4-2-3-1?