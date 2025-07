Immobile è un nuovo giocatore del Bologna: il comunicato ufficiale, i dettagli del contratto e quanto guadagna

Dopo la risoluzione con il Besiktas, l’attaccante torna in Serie A e si lega ai rossoblù con un contratto annuale e opzione di rinnovo.

Ciro Immobile è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. L’attaccante campano ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2027 e percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione.

Dopo un solo anno trascorso in Turchia con la maglia del Besiktas, l’ex centravanti della Lazio torna in Italia con l’obiettivo di essere ancora protagonista in Serie A. Il suo arrivo a Casteldebole è previsto per sabato 12 luglio.

La sua avventura al Besiktas si conclude con una risoluzione consensuale del contratto e un’indennità di 2,6 milioni di euro corrisposta dal club turco.

L'articolo prosegue qui sotto

Immobile riparte da Bologna forte di 201 goal segnati in Serie A e con la voglia di rilanciarsi anche in chiave Nazionale in vista del Mondiale in programma nell’estate 2026.