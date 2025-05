Il Venezia sulla strada della Juventus: la Roma spera in un favore dell’ex Di Francesco per la Champions League

Eusebio Di Francesco è stato l’ultimo allenatore a portare la Roma in Champions: adesso potrebbe risultare decisivo nel testa a testa con la Juve.

Quello che si sta avviando alla sua naturale conclusione, è uno dei campionati di Serie A più belli degli ultimi anni.

Un torneo che deve ancora emettere molti dei suoi verdetti e se è vero che le attenzioni di molti saranno destinate al testa a testa tra Napoli ed Inter che sancirà quale delle due squadre si aggiudicherà lo Scudetto, c’è un’altra corsa che conduce ad un traguardo che garantisce prestigio, molti soldi e che può anche ridisegnare il futuro delle squadre ancora coinvolte: quella che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

Quando mancano 90’ al termine del campionato, tre pass sono stati già assegnati a Napoli, Inter ed Atalanta e ne resta dunque uno con tre compagini a contenderselo: Juventus, Roma e Lazio in rigoroso ordine di classifica.

Tre squadre nell’arco di due punti e questo vuol dire che tutto è ancora possibile e se i bianconeri possono contare su un leggerissimo vantaggio dato appunto dall’attuale quarta posizione, i biancocelesti devono effettuare in un doppio sorpasso in extremis e i giallorossi sperare anche nel ‘favore’ di un grande ex: Eusebio Di Francesco.