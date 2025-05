Il trionfo in Europa League e non solo: il Tottenham vola in Champions da 17° in Premier League

Il Tottenham batte il Manchester United e si assicura in pass per la Champions League: un trionfo storico dopo un’annata disastrosa.

Si è chiusa con un trionfo, una stagione che per il Tottenham è andata realmente ad un passo dall’essere disastrosa.

Gli Spurs battendo 1-0 il Manchester United in finale di Europa League, non solo sono tornati a sollevare al cielo un trofeo, ma si sono garantiti la qualificazione alla prossima Champions League.

Un traguardo quest’ultimo quasi impensabile prima della conquista del pass per la sfida del San Mames e questo per un motivo molto semplice: il Tottenham non solo non è mai stato in corsa durante l’annata per le prime posizioni in Premier League, ma ha veleggiato per mesi nei bassifondi della classifica.