Il Torino gioca in Europa nel 2024/2025? Il verdetto dopo l'ultima giornata di campionato

Grazie al nono posto ottenuto in campionato, il Torino può ancora sperare in una qualificazione europea: cosa serve per la Conference League.

Si è chiusa con una sconfitta pesante nei numeri, ma non nella pratica la stagione del Torino.

La compagine granata infatti è stata travolta per 3-0 dall’Atalanta nel 38° turno del campionato di Serie A, ma non ha ancora visto svanire del tutto la possibilità di strappare in extremis una qualificazione europea.

Il Torino potrebbe infatti ancora potenzialmente far suo un pass per la prossima Conference League, ma non avendo più partite e punti a disposizione non sarà padrone del proprio destino.

Un eventuale ritorno in Europa dipende soprattutto dalla Fiorentina e da una serie di combinazioni che dovranno verificarsi.