Cessione last minute per il Torino: Yann Karamoh saluta la Serie A e riparte dalla Ligue 1.

Sembrava potesse continuare ad essere uno dei protagonisti della nostra Serie A, visto che il suo nome era stato accostato anche a Lecce ed Empoli, invece Yann Karamoh saluta l’Italia per far ritorno in Francia.

L’attaccante transalpino lascia il Torino per unirsi al Montpellier e lo fa nelle battute finali dell’ultimo giorno della sessione di calciomercato invernale.

Ad annunciare il buon esito dell’operazione è stato il club granata.