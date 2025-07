Il sogno Ederson, il ‘nuovo Kroos’ Stiller e le geometrie di Rovella: le opzioni dell’Inter per un dopo-Calhanoglu

L’Inter potrebbe essere chiamata a sostituire uno dei suoi giocatori più importanti: le opzioni per il dopo-Calhanoglu.

Solo fino a poche settimane fa, in pochi avrebbero anche solo immaginato la possibile apertura di un caso, oggi invece l’Inter si ritrova a fare i conti con quello che negli ultimi giorni sembra aver assunto i contorni di un vero e proprio strappo.

Il futuro Hakan Calhanoglu, uno degli uomini più importanti del ciclo targato Simone Inzaghi, il leader della mediana dal quale passavano tutti i palloni in fase di costruzione, è tutto da scrivere.

Nel corso del Mondiale per Club si è a lungo parlato di un possibile interesse del Galatasaray e dell’ipotesi di un clamoroso addio, ma è stato dopo l’eliminazione dei nerazzurri per mano del Fluminense dal Mondiale per Club, con le successive parole di capitan Lautaro Martinez e di Beppe Marotta che si è passati ad un livello successivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Da lì è iniziato un confronto portato avanti attraverso post pubblicato sui social che, per forza di cose, dovrà essere approfondita una volta che tutte le parti in causa avranno la possibilità di sedersi attorno ad uno stesso tavolo a Milano.

Quello che intanto è certo è che oggi un possibile divorzio non sorprenderebbe più nessuno ed un eventuale addio potrebbe tradursi in una sola cosa: l’Inter sarebbe chiamata a sostituire un elemento fino a poco tempo imprescindibile, e la cosa non sarebbe semplicissima.

Ma chi potrebbe prendere il posto di Calhanoglu nel cuore del centrocampo dell’Inter?