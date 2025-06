Il sogno big dream dell’Al-Hilal: da Inzaghi e Theo a Ederson e Osimhen, pronto un mercato folle

Il club arabo è pronto a sconvolgere il mercato: se Inzaghi è il grande obiettivo in panchina, per la rosa si punta ad acquistare solo dei top club.

Un all-in sul mercato per costruire una squadra da sogno. L’Al-Hilal, grande protagonista anche nelle recenti sessioni di trattative, ha un progetto chiaro e preciso: costruire un vero e proprio big dream.

Il club arabo, che già ha in rosa giocatori di primissimo livello come Sergej Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly, sta lavorando per portare in rosa dei top club in ogni reparto, a iniziare dalla panchina dove il grande obiettivo è Simone Inzaghi.

Il club arabo è pronto a sconvolgere il mercato, visto che l’obiettivo è quello di costruire una rosa che possa essere super competitiva già in occasione del Mondiale per Club.