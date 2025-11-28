Il Santos rischia la retrocessione: Neymar torna ad allenarsi nonostante l’infortunio al ginocchio

Solo fino ad un paio di giorni fa, la sua stagione sembrava essere giunta al capolinea a causa dell’ennesimo infortunio patito nel corso degli ultimi mesi, ora per Neymar le prospettive potrebbero essere incredibilmente cambiate.
Il fuoriclasse brasiliano è alle prese con una lesione nella zona del menisco che gli provoca un dolore persistente ed una sensazione di instabilità, ma con il suo Santos in piena zona retrocessione quando mancano solo tre partite alla fine del campionato, sembra intenzionato a provare comunque a dare il suo contributo fino alla fine..
A differenza dunque di quanto prospettato, Neymar potrebbe ancora scendere in campo nel 2025, anche se le sue condizioni non sono ovviamente quelle ideali.