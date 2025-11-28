Pubblicità
Pubblicità
Santos v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Il Santos rischia la retrocessione: Neymar torna ad allenarsi nonostante l’infortunio al ginocchio

La stagione di Neymar sembrava essersi conclusa a causa di un infortunio al ginocchio, ma per aiutare il Santos sta provando a stringere i denti.

Pubblicità

Solo fino ad un paio di giorni fa, la sua stagione sembrava essere giunta al capolinea a causa dell’ennesimo infortunio patito nel corso degli ultimi mesi, ora per Neymar le prospettive potrebbero essere incredibilmente cambiate.

Il fuoriclasse brasiliano è alle prese con una lesione nella zona del menisco che gli provoca un dolore persistente ed una sensazione di instabilità, ma con il suo Santos in piena zona retrocessione quando mancano solo tre partite alla fine del campionato, sembra intenzionato a provare comunque a dare il suo contributo fino alla fine..

A differenza dunque di quanto prospettato, Neymar potrebbe ancora scendere in campo nel 2025, anche se le sue condizioni non sono ovviamente quelle ideali.

  • HA PARTECIPATO ALL’ALLENAMENTO

    Dopo essersi sottoposto agli esami clinici del caso, Neymar ha deciso di tornare ad allenarsi.

    Non ha svolto un lavoro differenziato, ma anzi si è aggregato al resto del gruppo per svolgere l’intera sessione e valutare così sul campo le condizioni del suo ginocchio sinistro.

    • Pubblicità
  • NeymarGetty Images

    LO STAFF MEDICO GLI HA CONSIGLIATO DI OPERARSI

    Secondo quanto riportato da ‘GloboEsporte’, il problema rimediato al menisco è molto doloroso e la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente giocando o ricevendo un duro colpo.

    Lo staff medico del Santo ha spiegato a Neymar che la soluzione migliore è quella di fermarsi e di sottoporsi ad un intervento in artroscopia, cosa questa che porre fine alla sua stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VUOLE AIUTARE IL SANTOS

    Nelle prossime ore il Santos affronterà il Recife in una fondamentale sfida valida per il 36simo turno di campionato.

    La presenza di Neymar è da considerarsi in forte dubbio, ma l’attaccante sta valutando la possibilità di scendere in campo per aiutare la sua squadra nel complicato cammino che conduce alla salvezza.

  • Santos v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    ALTRE TRE PARTITE IN STAGIONE

    Il Santos attualmente occupa il quartultimo posto nella classifica del massimo campionato brasiliano.

    Una posizione che vorrebbe dire retrocessione, ma la zona salvezza è distante una sola lunghezza quando restano tre partite da giocare. 

    Il Santos tornerà in campo nella notte italiana per affrontare in casa lo Sport Recife, poi andrà sul campo della Juventude, per chiudere la stagione ospitando il Cruzeiro.

    Neymar, che è al quarto infortunio in stagione, proverà probabilmente a dare il suo contributo anche se, come spiegato dai media brasiliani, corre il serio rischio di aggravare il problema al ginocchio.

    Un eventuale lungo stop per lui potrebbe voler dire non prendere parte agli impegni di marzo del Brasile e veder ridurre al minimo le possibilità di partecipare ai prossimi Mondiali. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos FC crest
Santos FC
SAN