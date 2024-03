Il ritorno dopo la Coppa d’Africa e la malaria: la Fiorentina ritrova Kouamé, Italiano ha un’arma in più

La Fiorentina ritrova uno dei suoi giocatori offensivi più importanti: Kouamé di nuovo tra i convocati dopo oltre due mesi e mezzo.

Prima l’Atalanta, poi dopo la sosta il Milan, ancora l’Atalanta, la Juventus, il Viktoria Plzen e così quanto meno fino a fine aprile.

La Fiorentina si avvicina alla fase cruciale della sua stagione e lo fa sapendo di essere ancora in corsa su tre fronti. La compagine gigliata infatti, non solo è ancora in corsa per un piazzamento europeo in campionato, ma può dire ancora la sua anche in coppa.

E’ infatti riuscita a spingersi fino alle semifinali di Coppa Italia (dove è attesa dal doppio confronto con l’Atalanta) e i quarti di finale di Conference League dove il prossimo avversario da superare sarà appunto il Plzen.

Un vero tour de force, ma Vincenzo Italiano potrà finalmente tornare a contare su un giocatore la cui mancanza si è sentita moltissimo nel corso degli ultimi mesi: Christian Kouamé.