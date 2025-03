Il ritorno di Mariano Diaz: senza squadra da maggio, ma è stato convocato dalla sua Nazionale dopo dodici anni

L’ex attaccante del Real Madrid potrebbe tornare in campo dopo una lunga assenza: nel corso degli ultimi dieci mesi non ha trovato squadra.

Fino a non molti anni fa, si parlava di lui come di un attaccante dalle straordinarie potenzialità, tuttavia la sua carriera è poi scivolata via senza offrire quei sussulti che in molti si sarebbero aspettati.

Mariano Diaz a 31 anni è oggi un giocatore senza squadra e con una lunga militanza nel Real Madrid alle spalle, che non scende in campo da dieci mesi e che è ancora alla ricerca di una nuova destinazione dalla quale ripartire.

Nonostante il lunghissimo stop, per lui è recentemente arrivata la chiama più inaspettata: quella del suo commissario tecnico.

Mariano Diaz è stato convocato dalla Nazionale Dominicana e nelle prossime ore potrebbe fare il suo ritorno in campo.