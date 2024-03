Il Real Madrid ritrova Militao: nuovamente convocato dopo una lunghissima assenza

Il Real Madrid ritrova Militao per il momento più importante della stagione: il centrale brasiliano era fuori dallo scorso agosto.

Il Real Madrid ritrova, per la fase più importante della sua stagione, uno dei suoi perni di difesa

Eder Militao si è infatti messo alle spalle il lungo infortunio che lo ha costretto per molti mesi ai box e per la prima volta da agosto 2023 torna ad essere convocato per una partita ufficiale.

Una notizie importantissima per Carlo Ancelotti che, nel corso di questa stagione, ha dovuto fare i conti con tanti problemi in difesa a causa proprio dei tanti infortuni che hanno colpito il reparto.