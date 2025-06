Il PSG trionfa in Champions League, la rivincita di Al-Khelaifi: “Prima ci criticavano, il 5-0 è un sogno”

Il presidente del PSG, dopo il trionfo in Champions, spiega: “Avevamo la seconda squadra più giovane, ora vogliamo vincere ancora”.

Sono stati necessari molti anni ed investimenti pesantissimi, alla fine però il PSG è riuscito a raggiungere il suo grande obiettivo: mettere in bacheca la Champions League.

Il club transalpino, dopo stagioni di dominio assoluto in Francia, è riuscito a spingersi fino in cima al tetto d’Europa e lo ha fatto con una squadra molto diversa rispetto a quelle costruite in passato: con meno stelle di prima grandezza e con giovani perfette per le idee di Luis Enrique.

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, a Canal+ ha parlato di un trionfo non solo per il suo club, ma per tutto il calcio francese.