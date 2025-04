Arsenal vs Paris Saint-Germain

Il PSG indosserà contro l’Arsenal una maglia che è diventata una sorta di talismano in Champions League.

Quando la posta in palio è elevata, è giusto affidarsi ad ogni tipo di mezzo possibile.

Il PSG affronterà questa sera a Londra l’Arsenal per una sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League e, per l’occasione, nessun aspetto è stato trascurato, tanto meno la scaramanzia.

La compagine parigina infatti, all’Emirates Stadium, scenderà in campo con una maglia che, nel corso di questa stagione, si è rivelata particolarmente fortunata.