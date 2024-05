Il primo incontro tra Oaktree e Inzaghi: svelati i piani della nuova Inter

Nella giornata di martedì i manager di Oaktree hanno incontrato i dirigenti nerazzurri e Inzaghi: ribadita la piena fiducia nel tecnico.

E’ stata una giornata molto importante quella che martedì si è vissuta in casa Inter.

A pochi giorni dell’inizio dell’era Oaktree, gli uomini e le donne del fondo americano hanno preso per la prima volta contatto con i dirigenti nerazzurri e con Simone Inzaghi, per apprendere quelli che sono i metodi utilizzati in viale della Liberazione e per dettare le linee guida per il futuro.

Un incontro, quello che si è svolto nella sede del club meneghino che, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, per conoscersi e per capire quali sono le strategie della nuova proprietà.