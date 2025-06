Il presidente dello Sporting avverte i club che puntano Gyokeres: “60 milioni più bonus non bastano”

Il presidente dello Sporting Lisbona Frederico Varandas, spiega: “L’agente di Gyokeres rischia di peggiorare la situazione”.

Viktor Gyokeres potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.

Reduce da una straordinaria stagione con lo Sporting da 54 reti in 52 partite complessive, il bomber svedese è stato recentemente accostato ad alcuni tra i migliori club europei.

Negli ultimi giorni hanno preso vigore anche le voci di un interesse della Juventus, ma i bianconeri, così come tutte le altre società interessate, per arrivare al cartellino dovranno fare uno sforzo importantissimo.

In tempi recenti erano infatti circolate voci relative ad un prezzo già fissato sulla base di 60 milioni più 10 di bonus, una cifra che però a quanto pare non basterà per chiudere l’operazione.

A confermarlo è stato il presidente dello Sporting Lisbona Frederico Varandas.