Il Parma ritrova uno dei suoi giocatori più importanti: si rivede in campo Ondrejka, era fermo da luglio

A oltre cento giorni dall’infortunio patito a luglio, Jacob Ondrejka è pronto a dare il suo contributo e dunque è da considerarsi abile e arruolabile per le prossime sfide che attenderanno il Parma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

L’attaccante svedese non solo si è messo alle spalle il grave problema fisico che ha condizionato gli ultimi mesi, ma nei 45’ giocati contro il Mantova è anche già parso in ottima forma, risultando tra i più attivi del Parma in attacco.