Leonardo Gualano

Il Parma ritrova uno dei suoi giocatori più importanti: si rivede in campo Ondrejka, era fermo da luglio

Smaltito il grave infortunio patito a luglio, l’esterno offensivo svedese è tornato in campo in occasione di un’amichevole con il Mantova: Cuesta ha un’arma in più.

La sua stagione di fatto non è ancora iniziata, ma per Jacob Ondrejka la luce alla fine del tunnel si è fatta finalmente vicina.

L’ala del Parma, che è fuori dallo scorso luglio quando ha subito un grave infortunio nel corso di un’amichevole con il Werder Brema, è pronta a mettersi totalmente a disposizione del suo tecnico Carlos Cuesta.

Dopo essere tornato parzialmente in gruppo nei giorni scorsi, Ondrejka sta sfruttando questa sosta per riavvicinarsi alla condizione migliore, in modo da poter tornare presto a dare il suo contributo.

    L’INFORTUNIO DI ONDREJKA

    L’attaccante del Parma si è infortunato lo scorso 26 luglio in occasione di un’amichevole di precampionato contro il Werder Brema.

    Al 37’, dopo un normale contrasto di gioco con un avversario nei pressi della linea laterale, ha riportato una frattura del perone sinistro.

    Un infortunio dunque grave, che lo ha costretto a saltare tutta la seconda parte di preparazione oltre che la prima della stagione 2025-2026.

  • DI NUOVO IN CAMPO

    Il Parma, nel corso della giornata di venerdì 14 novembre, è sceso in campo per disputare un’amichevole con il Mantova al Mutti Training Center di Collecchio.

    La notizia più importante del match è stata rappresentata proprio dal ritorno di Ondrejka che, per l’occasione, ha vestito una maglia da titolare.

    L’esterno offensivo svedese ha giocato la prima frazione, per poi lasciare il posto a Sorensen.

  • PRONTO PER LA RIPRESA DEL CAMPIONATO?

    A oltre cento giorni dall’infortunio patito a luglio, Jacob Ondrejka è pronto a dare il suo contributo e dunque è da considerarsi abile e arruolabile per le prossime sfide che attenderanno il Parma dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

    L’attaccante svedese non solo si è messo alle spalle il grave problema fisico che ha condizionato gli ultimi mesi, ma nei 45’ giocati contro il Mantova è anche già parso in ottima forma, risultando tra i più attivi del Parma in attacco.

    UN RECUPERO IMPORTANTISSIMO

    Il Parma potrà dunque finalmente tornare a contare su un giocatore che, approdato in Italia nel corso delle battute finali della scorsa finestra invernale di calciomercato, nelle sue prime dodici partite di Serie A non solo ha proposto prestazioni altamente convincenti, ma ha anche trovato in ben cinque occasioni la via della rete.

    Un recupero importantissimo per Cuesta, che potrà contare su un elemento capace di garantire velocità, imprevedibilità e dribbling al suo reparto offensivo, ma anche quella duttilità che potrebbe consentire di passare da un attacco a una punta con due giocatori a supporto a un vero e proprio tridente offensivo, nel quale lo svedese agirebbe da ala partendo da sinistra.

