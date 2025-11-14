Il Parma ritrova uno dei suoi giocatori più importanti: si rivede in campo Ondrejka, era fermo da luglio

La sua stagione di fatto non è ancora iniziata, ma per Jacob Ondrejka la luce alla fine del tunnel si è fatta finalmente vicina.
L’ala del Parma, che è fuori dallo scorso luglio quando ha subito un grave infortunio nel corso di un’amichevole con il Werder Brema, è pronta a mettersi totalmente a disposizione del suo tecnico Carlos Cuesta.
Dopo essere tornato parzialmente in gruppo nei giorni scorsi, Ondrejka sta sfruttando questa sosta per riavvicinarsi alla condizione migliore, in modo da poter tornare presto a dare il suo contributo.