Il centrocampista la scorsa estate ha fatto una scelta di cuore tornando nel club nel quale è cresciuto: “ho detto che non volevo soldi”.

E’ stato per anni uno dei più forti centrocampisti dell’intero panorama calcistico europeo, un campione che ha legato il suo nome soprattutto al Villarreal e all’Arsenal e che ha fatto parte della generazione d’oro del calcio spagnolo.

Santi Cazorla nonostante le 39 primavere e nonostante i tanti infortuni e le tantissime operazioni chirurgiche subite negli anni, continua ad essere protagonista in campo e oggi lo fa con nella società nella quale è cresciuto calcisticamente quando era giovanissimo: il Real Oviedo.

L’obiettivo è quello di riportare gli ‘Azules’ in Liga e fin qui in stagione è stato ottimo protagonista totalizzando 20 presenze in campionato nonostante un serio infortunio alla coscia l’abbia costretto ad un mese e mezzo di stop a fine 2023.

L'articolo prosegue qui sotto

Per Cazorla tornare ad Oviedo è stata una questione di cuore e, per tale motivo, si è accontentato di un salario minimo di 93mila euro l’anno.