Il Pallone d'Oro torna in Serie A: l'ultimo prima di Modric era stato Cristiano Ronaldo

La Serie A avrà nuovamente un vincitore del Pallone d'Oro: Modric succede a Cristiano Ronaldo e a Kaká.

Ora è ufficiale: Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan, a pochi giorni dalla fine dell'avventura al Real Madrid che non è riuscito a qualificarsi per la finalissima del Mondiale per Club.

Colpo di qualità a parametro zero per i rossoneri, che hanno messo le mani su un giocatore capace di spezzare il duopolio Messi-Cristiano Ronaldo nell'albo d'oro del trofeo individuale più prestigioso.

Un innesto che consente alla Serie A di accogliere finalmente un vincitore del Pallone d'Oro, a quattro anni dalla presenza dell'ultimo interprete in grado di raggiungere questo risultato.