Il Napoli vola con l’uomo dai goal pesanti: Raspadori ha portato in dote dieci punti

Il Napoli espugna il campo del Lecce grazie ad una rete di Raspadori: dei goal segnati in campionato, solo uno non ha portato punti.

Serviva una vittoria al Napoli per provare a mettere pressione all’Inter e soprattutto per conservare la vetta in solitaria in classifica e la vittoria è arrivata sul campo del Lecce.

Un successo fondamentale, arrivato al termine di una partita non semplice, grazie alla quale i partenopei hanno allungato una striscia positiva che al termine del campionato potrebbe risultare decisiva.

La squadra di Antonio Conte vede farsi un po’ più vicino un traguardo ora distante tre sole gare e lo fa grazie ad una magia di Giacomo Raspadori.

E’ stato infatti l’ex Sassuolo a siglare, direttamente da calcio di punizione, al 24’ il goal che poi è valso il definitivo 1-0.

Una volta ancora, l’attaccante azzurro si è confermato uomo dalle reti pesanti.