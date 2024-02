Calzona si presenta al Napoli: "Sarri, Spalletti e Di Francesco importanti per il mio cammino"

Il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona, presenta la sfida con il Barcellona: "Nessuna paura, siamo forti".

A poche ore dall’annuncio del suo approdo sulla panchina del Napoli, Francesco Calzona è pronto ad esordire nelle nuove vesti di tecnico della compagine partenopea.

Un debutto non proprio come tutti gli altri e non solo perché il tempo per prepararlo è stato poco, ma perché l’avversario dal quale partire sarà di quelli terribilmente blasonati: il Barcellona.

Il Napoli infatti mercoledì sera ospiterà la compagine blaugrana per una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Calzona ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia.