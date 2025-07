Il Napoli non si ferma a Lucca e Noa Lang: ci sono Ndoye e Juanlu Sanchez nel mirino

Il Napoli si conferma uno dei club più attivi in sede di calciomercato: fatta per Lucca e Noa Lang, ora si puntano Ndoye e Juanlu Lopez.

Il colpo più clamoroso, quello che ha portato all’ombra del Vesuvio una superstar del calcio mondiale come Kevin De Bruyne è stato annunciato da tempo, così come l’innesto di un elemento prezioso per la difesa come Marianucci.

Il Napoli si è già mosso in sede di calciomercato, ma il lavoro dei dirigenti partenopei non solo è lontano dall’essere concluso, ma procede a ritmi serrati.

I campioni d’Italia sono pronti ad ufficializzare altri due colpi, quelli che porteranno alla corte di Antonio Conte Noa Lang e Lorenzo Lucca, poi si continuerà a spingere per la definizione di quelle trattative che consentiranno ad una rosa già forte di compiere un ulteriore salto di qualità.