Il Napoli fermato dal Genoa, l’amarezza di Conte: “Ci siamo giocati un bonus, ora servono due vittorie”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, commenta il pareggio interno maturato contro il Genoa.

Serviva una vittoria al Napoli per rispondere all’Inter e per conservare i tre punti di vantaggio, contro il Genoa è invece arrivato solo un pareggio per 2-2 che consente ai partenopei di conservare la vetta in solitaria della classifica, ma ora con una sola lunghezza sui nerazzurri quando mancano due giornate al termine del campionato.

Al Napoli non è bastato portarsi per due volte in vantaggio, prima con Lukaku e poi con Raspadori, visto che i rossoblù hanno prima risposto grazie ad un’autorete di Meret e poi con un goal siglato da Vasquez all’84’.

Antonio Conte, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN.