Il Napoli e la suggestione Grealish: tra possibile colpo di mercato e grande scommessa

Il nome di Grealish è stato accostato al Napoli negli ultimi tempi: dal punto di vista tecnico non si discute, ma è reduce da annate complicate.

Il Napoli si sta ritagliando un ruolo da grande protagonista, nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Si è già guadagnato l’attenzione dei media europei accogliendo una stella di caratura mondiale come Kevin De Bruyne, ma ovviamente non ha alcuna intenzione di fermarsi.

L’obiettivo è ovviamente rafforzare la squadra al fine di riuscire a vincere, per la prima volta nella sua storia, un secondo Scudetto consecutivo, e per farlo servono elementi di valore assoluto, soprattutto poi in una stagione che lo vedrà protagonista anche in una competizione estremamente dispendiosa come la Champions League.

Antonio Conte si prepara ad accogliere Noa Lang e Lucca, ma per completare il puzzle serviranno ulteriori tasselli, compreso quell’esterno alto a destra che vada a colmare definitivamente il vuoto lasciato lo scorso inverno da Kvaratskhelia.

Tra i tanti profili accostati al club partenopeo c’è anche quello di Jack Grealish: quella che oggi può sembrare una semplice suggestione, in un futuro non lontano potrebbe diventare una realtà.