Il Napoli crolla, addio Champions: squadra contestata al 'Maradona'

Pesantissima sconfitta interna per il Napoli contro l’Atalanta: i campioni d’Italia fischiati e contestati al Maradona.

Serviva una vittoria al Napoli per rilanciarsi in classifica dopo due pareggi consecutivi e soprattutto per provare ad inserirsi nuovamente nella corsa che conduce al quarto posto e ad una qualificazione alla prossima Champions League, invece contro l’Atalanta, una delle sue dirette concorrenti, è arrivata una sconfitta senza appello.

La compagine orobica si è infatti imposta per 3-0 sul campo dei campioni d’Italia. Una vittoria netta, figlia di una prestazione perfetta al cospetto di una squadra parsi a tratti nemmeno lontana parente di quella che solo pochi mesi fa ha celebrato la conquista del suo storico terzo Scudetto.

Il Napoli si è perso nel momento più importante e la sua prestazione è stata duramente contestata dagli spettatori di fede azzurra presenti al Maradona.