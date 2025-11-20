Il Napoli con gli uomini contati a centrocampo: Gilmour verso il forfait con l’Atalanta, le soluzioni a disposizione di Conte

Un solo punto totalizzato nelle ultime due partite e la necessità di tornare a muovere la classifica per tenere la scia delle prime della classe.
Il Napoli ripartirà dal Diego Armando Maradona dove, sabato sera, affronterà l’Atalanta.
Una sfida non facile per i partenopei, non solo perché sfideranno una squadra che si appresta ad iniziare un percorso tutto nuovo con Raffaele Palladino alla guida, ma anche perché Antonio Conte dovrà fare i conti con alcuni problemi di formazione.
In particolare, il tecnico azzurro dovrà ridisegnare soprattutto il reparto di centrocampo.