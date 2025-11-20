Il Napoli con gli uomini contati a centrocampo: Gilmour verso il forfait con l’Atalanta, le soluzioni a disposizione di Conte

Per Antonio Conte dunque, le possibilità di scelta a centrocampo sono molto ridotte.

Il tecnico azzurro potrà però contare su Elmas, un elemento che, da quando è tornato al Napoli, si è ritagliato uno spazio via via sempre più importante.

E’ stato utilizzato anche da trequartista ed attaccante esterno, sia a destra che a sinistra, ma è uno degli elementi più duttili della rosa e può ovviamente essere schierato anche a centrocampo, dove nel corso di questo campionato ha gira giocato contro Lecce e Como.

Elmas nel corso di questa stagione ha già totalizzato nove presenze in campionato, tre delle quali da titolare. In due delle ultime tre partite, è stato schierato dal 1’ da Conte.