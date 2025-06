Il Napoli cerca un esterno, Chiesa il rilancio e i Mondiali: possono fare l’uno per l’altro

Federico Chiesa sembra essere giunto alla fine della sua avventura al Liverpool: potrebbe tornare in Italia nell’anno dei Mondiali.

Dodici mesi dopo, di nuovo protagonista del mercato. Ad un anno di distanza dalla turbolenta estate del 2024, Federico Chiesa sembra essere destinato a preparare di nuovo le valigie.

Questa volta non per lasciare l’Italia, bensì per tornarci dopo un’esperienza, quella vissuta al Liverpool, scandita con il trionfo in Premier League, ma anche avara di minuti.

A frenarlo sono stati quegli stessi problemi fisici che hanno fortemente condizionato la parte finale della sua avventura alla Juventus, ma anche l’oggettiva difficoltà di Arne Slot nell’andare a modificare gli equilibri di un tridente offensivo che funzionava alla perfezione.

Le sole sei presenze accumulate nel massimo campionato inglese non hanno fatto evaporare gli ammiratori e, tra i club che pensano seriamente di riportarlo in Serie A c’è anche il Napoli.