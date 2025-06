Il Monza avrà presto una nuova proprietà: la trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca dovrebbe arrivare in tempi brevi.

A sette anni dall’acquisto da parte di Silvio Berlusconi e di quello che è stato il ciclo più importante della sua storia, ovvero quello che lo ha portato ad assaporare per tre stagioni la Serie A, il Monza sta per cambiare proprietà.

Come riportato da ‘Sky’ infatti, in queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli di una trattativa già giunta in uno stato molto avanzato.

A prelevare la società brianzola, sarà un gruppo di investitori americani.