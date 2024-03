Il mondo alla rovescia di Kim, da titolare inamovibile alla panchina al Bayern: “Mai successo prima”

Il centrale ex Napoli ha trovato meno spazio nelle ultime uscite con il Bayern: Tuchel ha deciso di affidarsi ad una nuova coppia difensiva.

Quello che sta vivendo Kim Min-jae è un momento molto particolare della sua stagione.

Arrivato in estate al Bayern Monaco a fronte di un esborso da circa 50 milioni di euro, dopo essersi imposto come miglior difensore nella Serie 2022-2023 con la maglia del Napoli (con la quale ha ovviamente vinto uno sorico Scudetto), il centrale sudcoreano negli ultimi tempi ha visto ridursi lo spazio in campo.

Approdato in Germania per essere la colonna difensiva della squadra di Tuchel, è stato lentamente scavalcato nelle gerarchie dopo essere stato titolare inamovibile nella prima metà di stagione.