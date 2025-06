Il Mondiale per Club un obiettivo, Thuram spinge la Juventus: “Ci crediamo, qui per fare il meglio possibile”

Mondiale per Club

Khephren Thuram, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Al Mondiale per Club se trovi l’incastro giusto puoi vincere”.

Un esordio al Mondiale per Club migliore, forse era complicato anche da immaginare. La Juventus, battendo 0-5 l’Al-Ain, ha ottenuto quel risultato che le ha permesso di volare subito in vetta al Gruppo G e di rendere decisamente più in discesa la strada che conduce alla fase ad eliminazione diretta.

Gli uomini di Igor Tudor adesso sono chiamati a ripetersi e a garantirsi contro il Wydad i punti che vorrebbero dire passaggio del turno e la possibilità di vivere con meno ansie l’ultima partita della fase a gironi con il Manchester City.

Una missione certamente alla portata per una squadra che punta a prolungare il più possibile il suo cammino. A svelarlo è stato Khephren Thuram che, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, non ha nascosto l’ambizione di fare molto bene nella competizione.