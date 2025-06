Il Mondiale per Club dei fratelli Esposito: tra le occasioni da sfruttare con l’Inter ed il futuro da scrivere

Sebastiano ha già esordito nel torneo, Pio dovrebbe farlo presto: l’Inter ha due risorse in più che puntano a farsi spazio.

Da una parte Sebastiano, che in questo Mondiale per Club ha già fatto il suo esordio, tra l’altro vestendo una maglia da titolare contro il Monterrey, dall’altro Francesco Pio che in campo ancora non si è visto, ma è ormai pronto a dare il suo contributo.

Negli Stati Uniti, l’Inter può contare su due importanti risorse che hanno tutto per lasciare il segno: i fratelli Esposito.

Sebastiano, il più grande dei due, ha esordito giovanissimo con la maglia della prima squadra nerazzurra nel 2019, quando sulla panchina dei meneghini sedeva Luciano Spalletti e la carta d’identità parlava di soli 16 anni, 8 mesi e 12 giorni, Francesco Pio dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Inter, si è dovuto trasferire a La Spezia per muovere i suoi primi passi tra i professionisti.

Oggi i due, dopo aver seguito percorsi diversi che li hanno portati anche lontano l’uno dall’altro, si ritrovano fianco a fianco agli ordini di quel Cristian Chivu che potrebbe garantire loro quella fiducia e quello spazio per provare a lasciare il segno.