Il Milan vuole blindare Pulisic: fumata bianca vicina, si va verso un rinnovo fino al 2029

Il Milan punta al rinnovo di Christian Pulisic: colloqui tra le parti già avviati, presto potrebbe arrivare la stretta di mano.

Quando il Milan lo ha prelevato dal Chelsea nell’estate del 2023, erano in molti ad interrogarsi sulla bontà dell’operazione.

Prendendo Christian Pulisic infatti, il club rossonero si era assicurato un giocatore dalle qualità ed il talento indiscutibile, ma reduce da un’annata estremamente complicata e scandita da un solo goal in trenta partite.

All’attaccante statunitense in realtà, è bastato pochissimo per convincere tutti in casa rossonera e non solo.

L'articolo prosegue qui sotto

Pulisic è infatti diventato in brevissimo tempo un titolare inamovibile all’ombra del Duomo ed ora il Milan è più che pronto a blindarlo prolungando il suo contratto.