Il Milan si affida al fattore Allegri: nessuno come lui, è il vero re di Coppa Italia

Il cammino del Milan nel torneo è iniziato lo scorso 17 agosto, ma in qualche modo la Coppa Italia 2025-2026 di Massimiliano Allegri comincia solo adesso.
Il tecnico rossonero infatti, dopo aver saltato i primi due turni contro Bari e Lecce a causa di una squalifica rimediata dopo la finale del 15 maggio 2024, quando sedeva ancora sulla panchina della Juventus, contro la Lazio potrà finalmente guidare la sua squadra da bordo campo.
Una presenza, la sua, di certo non banale, non solo perché i meneghini saranno chiamati ad affrontare una squadra di grande valore che cercherà tra l’altro una rivincita dopo la recente sconfitta patita in campionato, ma anche perché quello di Allegri con la Coppa Italia è un feeling speciale, anzi praticamente unico.
Il tecnico rossonero ha fatto di questa competizione un vero e proprio terreno di caccia, così come confermato dal suo straordinario palmares.