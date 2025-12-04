Pubblicità
Leonardo Gualano

Il Milan si affida al fattore Allegri: nessuno come lui, è il vero re di Coppa Italia

Nessuno ha vinto più Coppe Italia del tecnico del Milan: cinque i successi, una sola finale persa e ben quattro double.

Il cammino del Milan nel torneo è iniziato lo scorso 17 agosto, ma in qualche modo la Coppa Italia 2025-2026 di Massimiliano Allegri comincia solo adesso.

Il tecnico rossonero infatti, dopo aver saltato i primi due turni contro Bari e Lecce a causa di una squalifica rimediata dopo la finale del 15 maggio 2024, quando sedeva ancora sulla panchina della Juventus, contro la Lazio potrà finalmente guidare la sua squadra da bordo campo.

Una presenza, la sua, di certo non banale, non solo perché i meneghini saranno chiamati ad affrontare una squadra di grande valore che cercherà tra l’altro una rivincita dopo la recente sconfitta patita in campionato, ma anche perché quello di Allegri con la Coppa Italia è un feeling speciale, anzi praticamente unico.

Il tecnico rossonero ha fatto di questa competizione un vero e proprio terreno di caccia, così come confermato dal suo straordinario palmares.

    IL VERO ‘RE DI COPPA’

    Nella storia della Coppa Italia, nessun allenatore ha fatto meglio di Massimiliano Allegri.

    È infatti il tecnico che può vantare più successi in assoluto: ben cinque.

    Cinque trionfi tutti colorati di bianconero, visto che quando ha vinto la Coppa Italia lo ha fatto sempre sedendo sulla panchina della Juventus.

    Il primo in assoluto risale a più di dieci anni fa, ovvero all’edizione 2014-2015 del torneo, e da lì in poi ha visto la sua squadra sollevare il trofeo altre tre volte consecutive.

    L’ultimo successo risale appunto al 2024, quando la fine del suo secondo ciclo in bianconero coincise proprio con la finale vinta contro l’Atalanta. Un ultimo atto scandito dall’ennesimo trionfo, quello che gli è valso il record di vittorie in solitaria, ma anche controverso, perché è stato proprio in quel momento che si è venuta a creare una frattura insanabile con la dirigenza che poi, due giorni dopo, si è tradotta in un clamoroso esonero.

  • UN ESPERTO DI DOUBLE

    Massimiliano Allegri non solo ha affinato un feeling particolare con la Coppa Italia, ma spesso mettere in bacheca il trofeo per lui ha significato chiudere la stagione con una doppia soddisfazione.

    Se infatti è diventato il primo allenatore a vincere per cinque volte il trofeo, è stato anche il primo e sin qui unico a centrare quattro ‘double’ consecutivi.

    Tra il 2014 e il 2018, per lui la Coppa Italia ha fatto sempre rima con lo Scudetto.

  • I NUMERI DI ALLEGRI IN COPPA ITALIA

    Sono state ben 54 le partite disputate da Massimiliano Allegri in Coppa Italia da allenatore.

    Un rapporto che è iniziato con una vittoria nel 2005, quando era alla guida del Grosseto, e poi ovviamente continuato con Cagliari, Milan, Juventus ed oggi di nuovo Milan.

    Delle 54 partite giocate, sono state ben 37 vinte, a fronte di tre pareggi e 14 sconfitte.

    Uno score che gli ha consentito di alzare per cinque volte il trofeo su sei finali disputate. In una sola occasione infatti è uscito sconfitto dall’ultimo atto del torneo: nel 2022, quando la sua Juventus si arrese per 4-2 all’Inter ai supplementari.

    Nella classifica degli allenatori più decorati della storia della competizione, precede Mancini e Sven-Goran Eriksson, che si sono spinti fino a quota quattro successi, e Liedholm, Bersellini, Simone Inzaghi e Rocco, che di Coppe Italia ne hanno vinte tre.

    UN OBIETTIVO STAGIONALE

    Massimiliano Allegri dunque, nella sua carriera da allenatore, ha abbondantemente dimostrato di non snobbare la Coppa Italia.

    È sempre stata un obiettivo concreto delle sue squadre e lo sarà anche in questa stagione. A confermarlo è stato lui stesso ai microfoni di ‘SportMediaset’ alla vigilia del match dell’Olimpico contro la Lazio.

    “È un ottavo di finale di Coppa Italia, un obiettivo importante per entrambe le squadre. La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, poi, quando si inizia ad andare avanti, giustamente interessa a tutti”.

