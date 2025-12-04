Il Milan si affida al fattore Allegri: nessuno come lui, è il vero re di Coppa Italia

Sono state ben 54 le partite disputate da Massimiliano Allegri in Coppa Italia da allenatore.

Un rapporto che è iniziato con una vittoria nel 2005, quando era alla guida del Grosseto, e poi ovviamente continuato con Cagliari, Milan, Juventus ed oggi di nuovo Milan.

Delle 54 partite giocate, sono state ben 37 vinte, a fronte di tre pareggi e 14 sconfitte.

Uno score che gli ha consentito di alzare per cinque volte il trofeo su sei finali disputate. In una sola occasione infatti è uscito sconfitto dall’ultimo atto del torneo: nel 2022, quando la sua Juventus si arrese per 4-2 all’Inter ai supplementari.

Nella classifica degli allenatori più decorati della storia della competizione, precede Mancini e Sven-Goran Eriksson, che si sono spinti fino a quota quattro successi, e Liedholm, Bersellini, Simone Inzaghi e Rocco, che di Coppe Italia ne hanno vinte tre.