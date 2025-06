Il Milan saluta Walker: è ufficiale, si chiude l’avventura in rossonero del difensore inglese

Si chiude dopo appena sei mesi l’avventura di Kyle Walker al Milan: era arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

La notizia era nell’aria già da tempo, adesso però c’è anche l’ufficialità: si chiude l’avventura di Kyle Walker al Milan.

Il difensore inglese era approdato in rossonero a fine gennaio nel corso della sessione invernale di calciomercato e, evidentemente, non è riuscito con le sue prestazioni a convivere il club meneghino che ha deciso di non riscattarlo.

Walker torna dunque, almeno per il momento, al Manchester City, società alla quale è legato ancora da un contratto che scadrà nel giugno del 2026.