Il Milan saluta Jovic e Abraham: serbo svincolato, l'inglese fa ritorno alla Roma

Jovic e Abraham non giocheranno col Milan nella prossima stagione: il club li ha salutati sui social.

Il Milan continua l'opera di rivoluzione della rosa a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, in stretto contatto col direttore sportivo Igli Tare per costruire una squadra in grado di lottare dignitosamente sugli unici fronti di campionato e Coppa Italia.

Tra i giocatori che non saranno agli ordini del tecnico livornese figurano anche Luka Jovic e Tammy Abraham, a cui il club meneghino ha riservato i saluti e i migliori auguri per il futuro professionale.

Annunci che arrivano a poche ore da quelli che hanno sancito l'ufficialità del divorzio da Walker, Sottil e Joao Felix.