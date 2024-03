Il Milan riparte dalla Fiorentina, Pioli: “Si è parlato troppo di futuro, a fine stagione dirò cosa vorrò””

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, presenta la sfida di campionato con la Fiorentina: "Saremo attesi da un ambiente particolare".

Sarà una partita per forza di cose diversa da tutte le altre, quella che sabato sera vedrà protagoniste all’Artemio Franchi Fiorentina e Milan.

La compagine gigliata infatti tornerà in campo per la prima volta dalla morte di Joe Barone e lo farà in uno stadio gremito in ogni ordine di posto che accoglierà le due squadre in campo con un’enorme coreografia dedicata proprio al dirigente viola venuto a mancare lo scorso 19 marzo.

Stefano Pioli, che sei anni fa ha vissuto da allenatore della Fiorentina la tragedia di Davide Astori, ha presentato la sfida contro la sua ex squadra nella consueta conferenza stampa della vigilia.