Il Milan riparte da una nuova punta, Ibrahimovic: “Con Morata non è scattato il click, Gimenez seguito per mesi”

Zlatan Ibrahimovic spiega la scelta del Milan di puntare su Santiago Gimenez: “Lo volevamo in estate, ma c’era un’altra situazione”.

E’ un Derby della Madonnina diverso da molti altri, quello che si gioca nel ventitreesimo turno di campionato.

Una sfida, quella che vedrà protagoniste Milan ed Inter, che come al solito metterà in palio punti pesantissimi, ma che questa volta va in scena a pochi giorni dalla chiusura della finestra di calciomercato e con le società ancora al lavoro per migliorare le rispettive rose.

Zlatan Ibrahimovic, ha parlato della gara che attende il Milan ai microfoni di ‘Sky’ e a pochi minuti dal calcio d’inizio.