Il Milan riparte da Udine: i numeri difensivi da migliorare per tenere vive le speranze europee

Udinese vs AC Milan

Il Milan affronterà l’Udinese nella sfida che apre il 32° turno di Serie A: una sfida che mette in palio punti importanti in ottica Europa.

Si aprirà al Bluenergy Stadium, dove l’Udinese ospiterà il Milan, il 32° turno del campionato di Serie A.

Una sfida alla quale le due squadre si approcceranno in maniera diversa, ma anche con la stessa voglia di fare punti.

I friulani sono infatti reduci da tre sconfitte consecutive, mentre i rossoneri, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due uscite, andranno a caccia di quel risultato che possa consentire loro di tenere vive le speranze di una qualificazione europea.

L'articolo prosegue qui sotto

Per farlo, gli uomini di Conceiçao dovranno migliorare in alcune cose, compresi i recenti numeri in trasferta.