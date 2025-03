Il Milan rinasce grazie a ‘Capitan America’: Pulisic il vero leader dei rossoneri

Il Milan torna alla vittoria in campionato e ringrazia Christian Pulisic: per lui doppietta decisiva e scettro di miglior marcatore stagionale.

Sarà il tempo a dire qual è l’esatto peso specifico della vittoria ottenuta a Lecce e se ha cambiato anche il destino di Sergio Conceiçao, quello che è certo è che imponendosi per 3-2 al Via del Mare, dopo essere stato in svantaggio di due reti, il Milan non solo ha posto fine ad una striscia di tre sconfitte consecutive patite in campionato, ma soprattutto si è rilanciato in ottica qualificazione europea e si è regalato un qualcosa del quale tanto aveva bisogno: una settimana più tranquilla.

Una vittoria, quella contro i salentini, che porta la firma in calce di Christian Pulisic, ovvero un giocatore che sta diventando sempre più determinante per i rossoneri.

Lo statunitense ha messo a segno una doppietta decisiva e, soprattutto, una volta di più ha confermato di essere uno di quegli elementi che in Serie A sanno fare assolutamente la differenza.